Chicago Bulls verlieren erneut - Jochbeinbruch für Embiid

NBA

Miami (dpa) - Die Chicago Bulls haben ohne den verletzten Basketball-Nationalspieler Paul Zipser in der nordamerikanischen NBA die siebte Niederlage in Folge kassiert. Das Team aus Illinois musste sich am Donnerstag den Miami Heat mit 92:103 (46:51) geschlagen geben.

