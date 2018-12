Draisaitl gewinnt mit Edmonton Oilers in St. Louis

NHL

St. Louis (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL trotz eines Zwei-Tore-Rückstands einen Auswärtssieg gefeiert. Die Kanadier konnten sich am Mittwoch (Ortszeit) gegen die St. Louis Blues am Ende mit 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) nach Penaltyschießen durchsetzen. Ivan Barbashev (7. Minute) und Brayden Schenn (14.) sorgten mit ihren Toren für eine frühe 2:0-Führung der Blues.

