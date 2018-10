Draisaitl verliert mit Edmonton - Kühnhackl trifft für N.Y.

NHL

Edmonton (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profi-Liga NHL nach zuletzt drei Siegen in Folge eine Niederlage kassiert. Die Kanadier mussten sich am Dienstag (Ortszeit) gegen die Minnesota Wild mit 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) geschlagen geben.

Copyright © mittelhessen.de 2018