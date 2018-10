Draisaitls Oilers testen in Köln

Vater gegen Sohn

Köln (dpa) - Bevor es ernst wird, versuchte sich Leon Draisaitl noch ganz ungewohnt als Fremdenführer in Köln. Ein Besuch des Doms, eine Schifffahrt auf dem Rhein, ein Abstecher ins Brauhaus: All das stand für die Edmonton Oilers an, ehe der kanadische NHL-Club bei den Kölner Haien gastiert.

