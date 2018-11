Eishockey-Goalie Greiss siegt im New Yorker Stadtderby

NHL

New York (dpa) - Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen NHL einen Derbysieg gefeiert. Das Team aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn konnte sich in eigener Halle gegen Lokalrivale New York Rangers mit 7:5 (2:2, 3:1, 2:2) durchsetzen.

