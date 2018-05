NBA-Playoffs: Durant führt Warriors zum Sieg in New Orleans

Basketball-Profiliga

New Orleans (dpa) - Die Golden State Warriors haben in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Der Titelverteidiger gewann das vierte Spiel der Zweitrunden-Serie gegen die New Orleans Pelicans 118:92 (61:54).

Copyright © mittelhessen.de 2018