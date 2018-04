NBA-Saison für Nowitzki vorzeitig beendet

Knöchel-Operation

Dallas (dpa) - Für Basketball-Superstar Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks ist die Saison in der NBA vorzeitig beendet. Der 39-jährige Würzburger unterzog sich am 5. April in der Carrell Clinic in Dallas einer kleineren Operation am linken Knöchel, teilten die Mavs auf ihrer Homepage mit.

