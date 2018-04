NHL-Goalie Greiss gewinnt mit New York gegen Philadelphia

Eishockey-Profiliga

New York (dpa) - Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen NHL einen Heimsieg gefeiert. Das Team aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn setzte sich mit 5:4 (1:1, 3:0, 1:3) gegen die Philadelphia Flyers durch.

