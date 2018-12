NHL-Goalie Greiss verliert mit New York gegen Winnipeg

Eishockey-Profiliga

New York (dpa) - Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss und die New York Islanders haben in der nordamerikanischen NHL die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen kassiert. Die New Yorker mussten sich den Winnipeg Jets in eigener Halle mit 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) geschlagen geben.

