NHL-Goalie Greiss verliert mit New York in Anaheim

Eishockey-Profiliga

Anaheim (dpa) - Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen Profi-Liga NHL eine Auswärtsniederlage kassiert. Das Team aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn musste sich im Spiel gegen die Anaheim Ducks mit 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) geschlagen geben.

Copyright © mittelhessen.de 2018