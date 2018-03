NHL: Grubauer siegt - Seidenberg & Greiss verpassen Playoffs

Eishockey-Profiliga

New York (dpa) - Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer ist mit den Washington Capitals in der nordamerikanischen NHL erfolgreich. Das Team aus der US-Hauptstadt setzte sich mit 4:2 (4:0, 0:1, 0:1) gegen die New York Rangers durch und baute seinen Vorsprung in der Metropolitan Division aus.

Copyright © mittelhessen.de 2018