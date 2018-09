Nowitzki zur Reservistenrolle: Trinke «einen Kaffee mehr»

NBA-Superstar

Dallas (dpa) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki nimmt seine neue Rolle als Reservist bei den Dallas Mavericks mit viel Humor. Dass er in seiner 21. Saison in der NBA nicht mehr automatisch in der Startformation der Texaner gesetzt ist, stört den 40-Jährigen nicht.

