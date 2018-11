Philadelphia kassiert NFL-Klatsche in New Orleans

American Football

New Orleans (dpa) - Die Philadelphia Eagles haben in der amerikanischen Football-Liga NFL eine weitere Niederlage kassiert und müssen sich langsam sorgen um die Playoff-Teilnahme machen.Der Titelverteidiger unterlag auswärts bei den New Orleans Saints deutlich mit 7:48 (7:24).

