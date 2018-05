Schröder denkt an NBA-Wechsel - Gespräche nächste Woche

Basketball-Star

Braunschweig (dpa) - Nach einer enttäuschenden Saison mit den Atlanta Hawks denkt NBA-Profi Dennis Schröder an einen Vereinswechsel. «Ich weiß nicht, was die Organisation vor hat», sagte Schröder in Braunschweig.

