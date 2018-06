Wagner glaubt an Sprung in die NBA: «Gibt keinen Plan B»

Basketball-Talent

New York (dpa) – Moritz Wagner ist bereit für die Herausforderung in der besten Basketball-Liga der Welt. «Für mich war es nach drei Jahren am College an der Zeit, einen neuen Schritt zu wagen», sagte der Berliner der Deutschen Presse-Agentur.

