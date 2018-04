Warriors und Cavs sind verwundbar: Houston der Topfavorit

NBA-Playoffs

Oakland (dpa) - Die Golden State Warriors und Cleveland Cavaliers standen sich in den vergangenen drei Spielzeiten jeweils im Finale der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gegenüber. Auch in diesem Jahr ist damit zu rechnen, dass es zu diesem Matchup in der Endspiel-Serie kommen könnte.

