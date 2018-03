20. BBL-Sieg in Serie für die Basketballer des FC Bayern

91:82 gegen Braunschweig

Braunschweig (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Bundesliga den 20. Sieg in Serie eingefahren. Der Tabellenführer hatte am Samstag bei den Basketball Löwen Braunschweig beim 91:82 (46:44) allerdings mehr Probleme als erwartet.

