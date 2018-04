ALBA Berlin bleibt erster Bayern-Verfolger

Bundesliga

Braunschweig (dpa) - ALBA Berlin ist in der Basketball-Bundesliga nicht zu stoppen. Der Hauptstadt-Club gewann trotz einer schwachen ersten Hälfte bei den Basketball Löwen Braunschweig mit 72:62 (27:33) und siegte in der Liga zum 17. Mal in Serie.

