ALBA Berlin lässt Aufsteiger Crailsheim keine Chance

Basketball-Bundesliga

Berlin (dpa) - Zwei Tage nach der ersten Saisonpleite im Eurocup in Zagreb hat ALBA Berlin wieder einen Erfolg gefeiert. Am Freitagabend siegten die Berliner in eigener Halle in der Basketball-Bundesliga gegen Aufsteiger HAKRO Merlins Crailsheim klar mit 115:76 (53:31).

Copyright © mittelhessen.de 2018