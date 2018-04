BBL: Fünfter Sieg in Serie für Meister Bamberg

Basketball-Bundesliga

Bamberg (dpa) - Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg hat seine Siegesserie in der Bundesliga fortgesetzt. In der Neuauflage des letztjährigen Playoff-Finales besiegte die Mannschaft von Trainer Luca Banchi die EWE Baskets Oldenburg 95:82 (43:39) und gewann zum fünften Mal in Serie.

