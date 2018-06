Erster Matchball für die Bayern-Basketballer

BBL-Finale

Berlin (dpa) - So kurz vor dem Double-Coup sind bei den Basketballern des FC Bayern keine Schmerzen mehr erlaubt. «Körperlich sind wir am Limit», sagte Manager Marko Pesic, der seine Pokalsieger im Finale der Bundesliga gegen ALBA Berlin zum nächsten Triumph führen will.

