Euroleague: Bayern München verliert 73:83 in Barcelona

Basketball-Königsklasse

Barcelona (dpa) - Die Basketballer vom FC Bayern München haben in der europäischen Königsklasse ihre zweite Niederlage kassiert. In der Euroleague verlor der deutsche Meister am Donnerstagabend beim FC Barcelona mit 73:83 (36:44).

