Showdown im BBL-Finale: Bayern und ALBA glauben an Titel

Entscheidendungsspiel

Berlin (dpa) - Auf eine Party nach dem nächsten Coup gegen den FC Bayern verzichteten die Basketballprofis von ALBA Berlin. Schon am 16. Juni kommt es nach dem Ausgleich zum 2:2 in der Best-of-Five-Endspielserie um die deutsche Meisterschaft zum großen Finale. In Spiel fünf wird der Titel vergeben.

