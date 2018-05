Start der Playoffs: Bayern und ALBA wollen zu Hause vorlegen

BBL

Berlin (dpa) - Eineinhalb Monate, drei Runden, acht Mannschaften: Die Teams in der Basketball-Bundesliga streben in den Playoffs vom 5. Mai an nach der deutschen Meisterschaft 2018. Das Feld verspricht Spannung wie lange nicht mehr - eine Paarung beginnt erst verspätet.

