Boxweltmeister Charr verteidigt Titel am 29. September

Kampf in Köln

Hamburg (dpa) - Boxweltmeister Manuel Charr wird seinen Titel erst am 29. September in Köln verteidigen. Das sagten der in Köln lebende Syrer und dessen Manager Christian Jäger am Freitag im TV-Sender Sky.

Copyright © mittelhessen.de 2018