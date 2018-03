Ex-Weltmeister Abraham gibt Comeback gegen Dänen Nielsen

28. April in Offenburg

Hamburg (dpa) - Profiboxer Arthur Abraham steigt nach langer Pause wieder in den Ring. Am 28. April kämpft der 38 Jahre alte Supermittelgewichtler in der Baden-Arena in Offenburg gegen den Dänen Patrick Nielsen, teilte der Sauerland-Boxstall mit.

Copyright © mittelhessen.de 2018