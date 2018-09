Floyd Mayweather plant Box-Comeback gegen Manny Pacquiao

Weiterer Megafight

Las Vegas (dpa) - Der US-Boxer Floyd Mayweather plant sein Comeback. Der 41-Jährige will drei Jahre nach dem Duell gegen Manny Pacquiao erneut gegen die philippinische Box-Ikone in den Ring steigen. Dies kündigte Mayweather bei Instagram an.

