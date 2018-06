Huck feiert Comeback - Aufgabe von Gegner Saglam

Schwergewichtskampf

München (dpa) - Ex-Weltmeister Marco Huck hat ein gelungenes Comeback gefeiert. Der 13-malige Cruisergewichts-Weltmeister schlug in der in München Yakup Saglam im Schwergewicht nach zwei Niederschlägen durch Technischen K.o. in der vierten Runde.

