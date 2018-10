Rocchigiani-Trauerfeier in Berlin-Schöneberg

Ex-Box-Weltmeister

Berlin (dpa) - Die Trauerfeier für den am 1. Oktober auf Sizilien tödlich verunglückten Ex-Box-Weltmeister Graciano Rocchigiani findet am Samstag um 12.00 Uhr auf dem Alten St. Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg statt. Das teilte die Familie des Verstorbenen via Facebook mit.

Copyright © mittelhessen.de 2018