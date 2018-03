Bundestrainer Sturm vor WM: «Wird sehr schwer für uns»

Hoffen auf NHL-Profis

Berlin (dpa) - Die Silbermedaille kann auch zur Belastung werden. Trotz der anhaltenden Olympia-Euphorie von Pyeongchang warnt Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm vor zu großen Erwartungen bei den Weltmeisterschaften vom 4. bis 20. Mai in Dänemark. «Die sind jetzt natürlich besonders groß. Es wird sehr schwer für uns, den siebten Platz zu verteidigen», sagte der Erfolgscoach am Donnerstag in Berlin. Im Vorjahr mit der Februar-Pause sei die Ruhephase vor der Heim-WM, als der Gastgeber im Viertelfinale gegen Kanada ausschied, größer gewesen.

Copyright © mittelhessen.de 2018