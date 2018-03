DEL-Meister München patzt - Eisbären siegen souverän

Auftakt Playoffs

München (dpa) - Fehlstart für den deutschen Meister EHC Red Bull München gegen Außenseiter Bremerhaven in den Viertelfinal-Playoffs der Deutschen Eishockey Liga. Siege gab es für Berlin (4:1 in Wolfsburg), Köln (4:1 in Nürnberg) und Mannheim (3:1 in Ingolstadt).

