Deutschlands nächster Gegner Norwegen unterliegt Letten

Eishockey-WM

Kopenhagen (dpa) - Auch Deutschlands nächster Gegner Norwegen hat sein Auftaktspiel bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark knapp verloren. Trotz einer 2:0-Führung unterlagen die Norweger am Samstag in Herning Lettland mit 2:3 (2:0, 0:1, 0:1) nach Verlängerung.

Copyright © mittelhessen.de 2018