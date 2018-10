Düsseldorfer EG mit dritter Niederlage

Mannheim neuer Erster

Ingolstadt (dpa) - Die Düsseldorfer EG hat die dritte Niederlage in Serie kassiert und die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga an Mitfavorit Adler Mannheim abgeben müssen. Der achtmalige Meister unterlag beim ERC Ingolstadt mit 2:3 nach Verlängerung (2:0, 0:2, 0:0).

