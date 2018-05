Eishockey-Nationalteam mit Pielmeier im Tor gegen Dänemark

WM-Auftakt

Herning (dpa) - Das deutsche Eishockey-Nationalteam geht mit Timo Pielmeier als Torhüter in das erste WM-Spiel an diesem Freitag gegen Gastgeber Dänemark. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund rund neun Stunden vor dem ersten Auftritt in Herning (20.15 Uhr) mit.

