Reindl: Zeitpunkt von Sturms Abgang «völlig überraschend»

DEB sucht Bundestrainer

München (dpa) - Der Wechsel von Bundestrainer Marco Sturm in die nordamerikanische Profiliga NHL trifft den Deutschen Eishockey-Bund vollkommen unvorbereitet. Mit der Suche nach einem geeigneten Nachfolger will der DEB erst nach dem Deutschland Cup in Krefeld (8. bis 11. November) beginnen.

