Seidenberg sagt für WM zu - Greiss «unentschlossen»

NHL-Profis

New York (dpa) - Nordamerika-Routinier Dennis Seidenberg wird bei der Eishockey-WM für die deutsche Auswahl auflaufen. Das verkündete der Abwehrspieler nach dem Ende der regulären Saison in der NHL und dem Verpassen der Playoffs mit seinen New York Islanders.

Copyright © mittelhessen.de 2018