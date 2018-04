Traditionsclub DEG holt Harold Kreis als Trainer zurück

Zweijahresvertrag

Düsseldorf (dpa) - Der achtmalige deutsche Eishockey-Meister Düsseldorfer EG will mit Harold Kreis an der Bande wieder an alte Erfolge anknüpfen. Der Traditionsclub gab die Verpflichtung des ehemaligen deutschen Nationalspielers als neuen Cheftrainer bekannt.

