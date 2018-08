Ägypten will wieder Fans ins Stadion von Port Said lassen

Nach Drama von 2012

Kairo (dpa) - Mehr als sechs Jahre nach der blutigen Nacht von Port Said will Ägypten Fußballfans wieder in die Stadien lassen. Die Regierung in Kairo beschloss, dass Anhänger von Fußballclubs ab dem 1. September schrittweise wieder bei den Ligaspielen zuschauen dürfen.

