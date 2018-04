Barça, ManCity und Paris Saint-Germain fast durch

Titel-Entscheidungen in Europa

Berlin (dpa) - Seine erste Titelchance hat Manchester City am Wochenende vergeben. Dennoch ist dem Team von Trainer Pep Guardiola die Meisterschaft in der Premier League wohl nicht mehr zu nehmen. Auch für den FC Barcelona und Paris Saint-Germain sieht es in Sachen Liga-Champion sehr gut aus.

