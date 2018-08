Barcelona im Glück: 1:0 durch Dembelé-Treffer in Valladolid

Primera Division

Valladolid (dpa) - Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat einen Dämpfer in der Primera Division gerade noch so abgewendet. Das Team um Superstar Lionel Messi kam am zweiten Spieltag zu einem 1:0 (0:0) bei Real Valladolid und feierte den zweiten Saisonsieg.

