Berichte: Solari wird nach Siegserie neuer Trainer von Real

Interimscoach darf bleiben

Madrid (dpa) - Die Trainerfrage beim spanischen Rekordmeister Real Madrid ist offenbar geklärt: Der Club will Interimscoach Santiago Solari nach vier Siegen in Folge nun laut Medienberichten offiziell zum neuen Mann an der Seitenlinie machen.

