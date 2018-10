Die Höhepunkte in den großen Auslandsligen am Wochenende

Vorschau

Stuttgart (dpa) - In England kommt es zum Kracher zwischen Jürgen Klopps FC Liverpool und Pep Guardiolas Manchester City. Manchesters Angstgegner der letzten Jahre steckt vor dem Heimspiel am Sonntag allerdings in einem Formtief.

