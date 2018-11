Duell England gegen Kroatien - Spanien kann nur noch hoffen

Nations League

London (dpa) - England und Kroatien haben es selbst in der Hand, Ex-Weltmeister Spanien kann nur noch hoffen. Am Sonntag (15.00 Uhr) fällt in London die Entscheidung im spannenden Dreikampf der Gruppe 4 der Nations League.

