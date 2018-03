Englische Fußballer erinnern an gefallene Nationalspieler

Im ersten Weltkrieg

Burton upon Trent (dpa) - Englische Fußballerinnen und Fußballer der A-Nationalmannschaften und der U21 haben am Dienstag 14 Bäume gepflanzt, um an 14 englische Nationalspieler zu erinnern, die im ersten Weltkrieg gefallen sind.

