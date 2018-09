FC Barcelona zum dritten Mal in Serie sieglos

Primera Division

Barcelona (dpa) - Der FC Barcelona schwächelt in Spaniens Fußball-Liga weiter. Gegen Athletic Bilbao kam der Tabellenführer daheim nicht über 1:1 (0:1) hinaus und blieb im dritten Spiel in Serie ohne Sieg. Oscar de Marcos hatte die Gäste nach 40 Minuten sogar in Führung gebracht.

