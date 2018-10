Liverpool nach 4:1 gegen Cardiff neuer Tabellenführer

Premier League

Liverpool (dpa) - Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League vorerst die Tabellenführung übernommen. Die in dieser Saison noch ungeschlagenen Reds setzten sich zuhause am Ende klar mit 4:1 (1:0) gegen Aufsteiger Cardiff City durch.

