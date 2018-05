Ohrfeige für Gegenspieler: Ibrahimovic sieht Rote Karte

Schlag gegen den Kopf

Montreal (dpa) - Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic hat nach einer Ohrfeige für seinen Gegenspieler in der amerikanischen MLS die Rote Karte gesehen. Der 36 Jahre alte Fußball-Profi von Los Angeles Galaxy flog in der Partie bei Montreal Impact in der 42. Minute vom Platz.

Copyright © mittelhessen.de 2018