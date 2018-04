Paris St. Germain punktet mit viel Glück in St. Etienne

League 1

St. Etienne (dpa) - Durch ein Eigentor in der dritten Minute der Nachspielzeit kam Tabellenführer Paris St. Germain in der französischen Fußball-Liga noch zu einem 1:1 (1:0) bei AS St. Etienne.

