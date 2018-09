Playoffs verpasst: Schweinsteiger und Chicago verlieren

MLS

New York (dpa) – Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS eine Auswärtsniederlage kassiert. Das Team aus Illinois musste sich im Spiel gegen New York City FC mit 0:2 (0:0) geschlagen geben.

