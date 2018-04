Real siegt 2:1 beim FC Málaga - Kroos auf der Bank

Primera Division

Málaga (dpa) - Real Madrid ist in der spanischen Primera División auf Rang drei geklettert. Der Gegner des FC Bayern München im Halbfinale der Champions League siegte 2:1 (1:0) beim FC Málaga und zog am FC Valencia in der Tabelle vorbei.

Copyright © mittelhessen.de 2018